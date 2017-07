Marc-Étienne Bussières remporte l'Omnium du Québec Canam grâce à un pointage cumulatif de -13 au terme des quatre rondes de la compétition de golf qui s'est déroulée du 27 au 30 juillet au Club de golf de Saint-Georges.

Le Québécois a remis une carte de 71, un coup au-dessus de la normale, pour concrétiser sa victoire. Il met donc la main sur la bourse de 18 000 $. « Ce fut une journée stressante. Les conditions étaient difficiles et elles ont changé beaucoup par rapport à jeudi. Je dirais même qu'elles ont changé dans la journée, car les verts sont devenus plus fermes et plus rapides », a-t-il mentionné au terme du tournoi.

Malgré cela, Bussières a amorcé la ronde en force, réalisant un aigle dès le premier trou. « J'ai réussi un long roulé de 40 pieds avec une courbe prononcée pour cet aigle. Par la suite, j'ai manqué quelques roulés de moins de cinq pieds, ce qui a finalement fait une différence pour mon pointage final. Mon jeu sur les verts était moins bon que lors des trois premières rondes. Ma stratégie était de rester dans le moment et à cause de l'emplacement difficile des fanions, je me contentais de viser le milieu des verts », a-t-il détaillé.

Celui-ci a été suivi au classement par l'Américain, Ryan McCormick, qui a remis un pointage final de 270 (-10). Christopher Gilman, de la Colifornie, et Lucas Kim ont terminé à égalité au troisième rang à -9. Le Québécois, Pierre-Alexandre Bédard, est pour sa part arrivé en sixième place à -7. Quant au Georgien, Max Gilbert, il a remis une carte de 282 (+2), bon pour le 25e rang.