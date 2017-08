Patinage artistique : une nouvelle partenaire pour Édouard Tremblay

Le patineur artistique de Saint-Côme, Édouard Tremblay, a une nouvelle partenaire après presque deux ans de recherches.

Depuis maintenant une semaine, il s'entraîne avec la Russe Polina Velikanova dans la région de Montréal. « Elle est arrivée le 24 juillet au soir et dès le lendemain matin, ils étaient sur la glace en compagnie de leur entraîneur, Kevin Bisson », mentionne le père d'Édouard, Claude Tremblay.

La jeune femme s'est illustrée sur la scène nationale russe, notamment lors du Ice Stars 2016, lors duquel elle a terminé en troisième place dans la catégorie Junior en compagnie de Dmitriy Kotlov en octobre 2016. Voyez d'ailleurs quelques images de la patineuse dans la vidéo ci-dessus.

Il aura fallu près d'un an de démarches pour que Polina puisse venir compétitionner et étudier au Québec. « Au départ, on s'attendait à ce qu'elle puisse arriver aux alentours du mois de février, mais les démarches avec Immigration Canada ont été plus longues que prévu. Édouard et elle ne pourront donc pas participer aux Championnats québécois d'été, mais ils devraient être suffisamment prêts pour prendre part à la compétition suivante », ajoute M. Tremblay.

Bien qu'Édouard se soit retrouvé sans partenaire pendant près de deux ans, celui-ci a continué de s'entraîner tous les jours afin de s'améliorer. Avec Polina, ils se sont fixés comme objectif de terminer parmi les trois premiers au Québec et les huit premiers au Canada.