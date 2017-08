Steve Côté remporte la course Nascar Late Model à l'Autodrome Chaudière

Steve Côté a remporté l'épreuve de 117 tours de la série Nascar Late Model présentée le 29 juillet à l'Autodrome Chaudière de Vallée-Jonction.

Le pilote a dépassé Marco Bilodeau lors d'une reprise alors qu'il ne restait que deux tours à faire pour s'emparer de la première position et filer vers la victoire. Bilodeau avait mené la course d'un bout à l'autre jusqu'à ce qu'un manque d'adhérence dans une courbe ne lui coûte la première place. Il a terminé en deuxième position, suivi de Samuel Charland.

« La première moitié de course s'est faite sans incident [...], mais les choses se sont corsées à partir du premier drapeau jaune, peu avant la mi-course, lorsqu'il y a eu quelques accrochages et sorties de piste, ce qui a donné droit à des reprises endiablées », affirme le relationniste de l'Autodrome Chaudière, Donlad Paquet, par voie de communiqué.

D'autres courses figuraient également au programme, notamment dans la catégorie Semi-Pro. Vincent Vachon est parvenu à maintenir son avance sur Yves Perreault malgré une chaude lutte pour monter sur la plus haute marche du podium, Perreault devant se contenter de la seconde place. C'est Andy Gilbert qui a complété le podium, un premier en carrière dans cette classe.

Pour ce qui est de la série Sport Compact Élite, la course a été remportée par Steve Godbout, suivi de Jeff Côté et de Jimmy Gagné. En Sport Compact Amateur, Johnny Giroux a triomphé, devançant Mikael Giroux et William Grondin.

L'événement a également accueilli les classes STR ainsi que les Senior et Junior de la série Revstar. Rappelons que les pilotes de ces deux dernières catégories sont aux commandes de « slingshots » fonctionnant à l'alcool. Au niveau STR, l'épreuve a été remportée par Keven Hébert. Sabrina Blanchet et Carl Labonté ont suivi dans l'ordre. En ce qui a trait à la classe Senior, Christopher Cormier, Alexandre Lizotte et Sylvain Carrier ont respectivement franchi l'arrivée en première, deuxième et troisième position. Quant à la catégorie Junior, Éliott Gamache a été le premier à croiser le drapeau à damiers, devant Claudie Lizotte et William Racine.

Le prochain programme de l'Autodrome Chaudière en sera un double afin de souligner les 25 ans de la piste. Il aura lieu les 4 et 5 août en soirée. Les séries Nascar Late Model, Sportsman Québec ainsi que ASCVQ Vintage et Procam seront de la partie.