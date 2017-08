Marco Bilodeau vainqueur en Nascar Late Model malgré une panne de courant à l'Autodrome Chaudière

Marco Bilodeau a remporté la course de Nascar Late Model malgré une interruption en raison d'une panne de courant, lors du premier programme célébrant les 25 ans de l'Autodrome Chaudière qui a eu lieu vendredi soir.

Elle s'est produite au 104e tour, alors que Samuel Charland était en tête, suivi de Dany Trépanier. En raison de l'obscurité, ce dernier a percuté le mur, ce qui a mis fin à sa course. Sur sa page Facebook, il indique avoir été heurté par une autre voiture alors qu'il commençait à ralentir après avoir maintenu sa vitesse quelques secondes, « sachant que le peloton se trouvait derrière » lui, ce qui explique qu'il ait frappé le mur extérieur de la troisième courbe. Selon Jos Garage d'On Roule, une page Facebook spécialisée dans la course automobile et les pilotes québécois, Trépanier n'aurait pas été blessé lors de l'accident.

Lors de la reprise, Charland décide de partir de l'extérieur pour protéger sa première position, une stratégie qui avait bien fonctionné depuis le début de l'épreuve. Cependant, Marco Bilodeau est parvenu à rester à sa hauteur au premier virage et, après plusieurs tours côte à côte, Bilodeau a eu le dessus. Il a su protéger sa première place de Charland qui a tout tenté pour reprendre la tête. « Disons que Charland a été propre et qu'il aurait eu la vitesse pour déstabiliser Bilodeau s'il l'avait voulu. C'est tout à son honneur », ajoute le chroniqueur automobile. Celui-ci a dû se contenter de la deuxième position. Steve Côté complète le podium.

D'autres courses étaient également au programme vendredi soir. En Sportsman Québec, Dominic Jacques s'est imposé pour remporter la victoire. Samuel Charland, qui participait également à cette course, est de nouveau monté sur la deuxième marche du podium. Dany Gariepy complète le top trois de cette course, qui s'est déroulée sans aucun drapeau jaune.

Les séries Nascar Semi-Pro et Nascar Sport Compact Amateur étaient également au programme.

Rappelons que les courses prévues hier soir à l'Autodrome Chaudière dans le cadre de la deuxième journée célébrant les 25 ans de la piste ont été reportées à aujourd'hui en raison de la pluie. Le départ est prévu pour 12h30.

D'après le communiqué de presse de Jos Garage