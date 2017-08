Une dixième place amère pour Raphaël Lessard au Winchester ARCA 200

Le pilote automobile, Raphaël Lessard a dû se contenter de la 10e place lors du Winchester ARCA 200 qui a eu lieu hier dans la ville du même nom en Indiana.

Le Joselois de 16 ans, qui est parti de la septième place, s'est faufilé jusqu'en troisième position lorsqu'une crevaison l'a fait chuter au 14e rang. « Ça allait très bien au début de la course. [...] La voiture allait tellement bien que je sentais que je pouvais gagner la course. Par contre, elle s'est mise à pousser dans les virages. L'équipe m'a alors demandé de me tenir proche du mur pour ne pas créer un accident si c'était une crevaison. Le tour d'après, je frappais le mur à la suite de la crevaison de mon pneu avant droit », a expliqué le Beauceron.

Lors d'un drapeau jaune subséquent, le jeune homme a reçu un « lucky egg », car il était le premier pilote qui était hors du tour du meneur, ce qui lui a fait gagner un tour. Cependant, Lessard se trouvait à deux tours du meneur. Il a toutefois réussi à remonter de quelques positions pour franchir la ligne d'arrivée en 10e place.

« C'était ma troisième et dernière course en ARCA cette saison. Je tiens à remercier Toyota de m'avoir offert ces trois courses et de m'avoir permis de courir dans cette série. Merci à l'équipe Venturini Motorsports de m'avoir donné des voitures incroyables à toutes les courses », a-t-il affirmé, au terme de l'épreuve.

Sa prochaine course aura lieu le mercredi 9 août au Kalamazoo Speedway pour le Kalamazoo Klash XXV. Pour la deuxième fois de sa carrière, il aura la chance de se mesurer à l'ancien champion de la série Nascar, Kyle Busch.