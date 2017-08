Le Cool FM annonce quatre signatures au lendemain du repêchage de la LNAH

Le Cool FM de Saint-Georges s'entend avec quatre joueurs, dont le gardien Adam Russo, acquis lors du repêchage de dissolution des Prédateurs de Laval.

Le directeur général du club beauceron, Denis Demont, a réalisé un coup d'éclat en mettant la main sur le premier choix au total de ce repêchage qui appartenait aux Draveurs de Trois-Rivières pour sélectionner l'ancien cerbère lavallois. Il n'a pas perdu de temps pour le mettre sous contrat.

« J'ai très hâte de me joindre au Cool FM. J'adore les nouvelles aventures et les nouveaux défis et celui-ci en représente un très intéressant pour moi. Ce sera un nouveau groupe de coéquipiers pour moi, même si j'en connais déjà plusieurs. Évidemment, l'arrivée de Martin Gascon, qui a aussi été sélectionné par le Cool FM vient rendre la chose plus facile, puisque nous nous entendons très bien », a déclaré Russo.

Également acquis lors de cette transaction, l'attaquant Toby Lafrance s'est lui aussi entendu avec sa nouvelle équipe. Il a amassé 18 points en 31 rencontres avec Thetford Mine et Trois-Rivières. Il avait passé les cinq années précédentes en France.

De plus, M. Dumont a annoncé le retour du défenseur Mikita Kolesnikovs et de l'attaquant Carl Lauzon. Le Letton de 24 ans en sera à sa deuxième saison en Beauce, récoltant 11 points en 36 parties la saison dernière. Quant au Montréalais, il en sera aussi à sa deuxième année au sein de la Ligue nord-Américaine après une carrière européenne qui l'a menée en France et en Angleterre. Il a obtenu 27 points, dont dix buts, en 35 joutes l'an dernier.