Cyclisme : Evelyne Laclasse championne 2017 des coupes Québec

La cycliste Evelyne Lacasse, du Club Vachon Subaru, a été sacrée championne au cumulatif de la saison 2017 dans la catégorie pee-wee au terme de la cinquième et dernière coupe Québec qui a eu lieu les 5 et 6 août à Boucherville.

Celle-ci est montée sur la plus haute marche du podium lors des épreuves de la course sur route et du critérium en plus d’arriver en cinquième place lors du contre-la-montre, ce qui lui a valu la première place de cette coupe Québec, de même que le titre de championne 2017 de sa catégorie.

Chez les cadets féminins, Patricia Davidson a obtenu la deuxième position à la course, la troisième au contre-la-montre et la dixième au critérium, ce qui lui a permis de se classer au second rang du classement cumulatif de la fin de semaine.

Deux autres membres du Club ont également pris part à la compétition. Il s’agit de Gabriel Grégoire (bibittes) et Cédrick Grégoire (pee-wee). Le directeur sportif du Club, Jimmy Rancourt, tient également à souligner leur performance. « Cédrick et Gabriel ont fourni un bel effort. Ils s’améliorent de course en course », conclut-il.

La prochaine compétition à laquelle prendront part les cyclistes beaucerons aura lieu les 26 et 27 août à Thetford Mines. Il s'agit des Championnats québécois Espoir 2017.