Une 9e place malgré deux accrochages pour Raphaël Lessard

Raphaël Lessard termine en neuvième place lors du Kalamazoo Klash 125, qui a eu lieu hier dans le Michigan.

Le jeune pilote de 16 ans est parti de la 20e position puisque son équipe a dû apporter des changements à sa voiture, ce qui l'a pénalisé. Cependant, il est parvenu à remonter rapidement, ce battant avec l'ancien champion de la série Nascar, Kyle Busch, pour le septième rang. « La voiture était excellente. Je dépassais beaucoup de pilotes en me frayant un chemin vers le peloton des meneurs et je ménageais mes pneus tout en poussant fort », mentionne le Joselois.

Deux accrochages ont toutefois anéanti les chances du Beauceron de terminer parmi les cinq premiers. Il est d'abord entré en contact avec une voiture adverse alors que le pilote en question a tenté de le bloquer, compromettant l'alignement de son propre bolide. « À la fin de la course, je réussissais à suivre les autres pilotes. Nous roulions en septième place quand on a frappé du trafic. L'un des retardataires m'est monté dessus et, en freinant, je l'ai accroché, provoquant une sortie de piste de sa part et un devant de voiture en moins pour moi. L'aérodynamisme n'était plus optimal », explique-t-il.

Lessard visait grand avant ces deux collisions. Il croyait en ses chances de remporter cette course. « Je veux remercier mes équipiers qui ont travaillé fort entre la qualification et la course pour changer les réglages de ma voiture. On a eu des malchances avec les autres pilotes, mais je suis certain qu'on aurait pu être aux avants-postes avec la voiture qu'on avait », croit-il.

Une troisième course en l'espace d'une semaine attend le Joselois. En effet, il sera au Flat Rock Speedway, dans le Michigan, le 12 août prochain, pour une course de la série CRA.

Rappelons qu'il était arrivé en dixième place le 6 août dernier lors du Winchester ARCA 200.