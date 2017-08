Une première édition réussie pour le tournoi de golf de Thomas Chabot

Jeudi dernier, le Club de Golf de Beauce de Sainte-Marie a été l’hôte de la première édition du tournoi de golf de Thomas Chabot et les gens de la ville et des environs ont assurément répondu à l’appel.

En effet, plus de 144 golfeurs ont tenté de résoudre l’énigme du parcours de 18 trous de 5895 verges pour une bonne cause sous un soleil chaud et présent durant toute la journée.

Grâce à la participation de tous les golfeurs ainsi que les nombreux commanditaires qui ont appuyé l’événement, le tournoi aura permis de remettre un montant de 4 100 $. Cet argent sera ensuite remis au Club de Golf qui a pu rendre cette journée possible et aux Rapides de Beauce-Nord, soit l’association de hockey mineur de Sainte-Marie.

D’ailleurs, l’espoir des Sénateurs d’Ottawa, qui pourrait très bien faire le saut dans la LNH l’automne prochain, a commencé son long parcours vers la LNH au sein des Rapides jusqu’au niveau bantam avant de se joindre aux Élites de Beauce-Appalaches pour poursuivre sa progression.

Notons que le quatuor gagnant de cette première édition est composé de Samuel Gilbert, William Raby, Gabriel Faucher et Jean-Sébastien Vachon.