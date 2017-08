Guillaume Blouin est le nouveau responsable des sports du CBA

La direction du Cégep Beauce-Appalaches (CBA) annonce la nomination de Guillaume Blouin au poste de conseiller à la vie étudiante responsable des sports. Entraîneur-chef de l’équipe de football des Condors depuis trois ans, il succède à Serge St-Hilaire qui a pris sa retraite au printemps dernier.

Âgé de 29 ans, Guillaume Blouin est détenteur d’un baccalauréat en éducation physique et d’un diplôme d’études supérieures spécialisées en gestion scolaire. Il poursuit une maîtrise en administration et politiques de l’éducation. Depuis trois ans, comme entraîneur-chef de l’équipe de football des Condors, il a pris conscience des exigences des étudiants-athlètes de niveau collégial ainsi que du soutien académique et de l’encadrement de vie dont ils ont besoin.

Les contacts quotidiens qu’entretenait Guillaume Blouin avec Serge St-Hilaire l’aideront dans ses nouvelles fonctions. « J’ai vu comment Serge prenait soin de nos étudiants-athlètes et j’entends faire de même », explique le nouveau responsable des sports au CBA. « Je souhaite également assurer la compétitivité de toutes nos équipes. Je me servirai du sport comme motivation pour la réussite scolaire. Je veux aider au développement de jeunes athlètes mais je veux surtout faire d’eux de bons citoyens », ajoute-t-il.

« Guillaume est bien au fait des règles de fonctionnement du Réseau du sport étudiant », de mentionner le directeur de la vie étudiante, Georges Salvas. « Il connaît bien les athlètes et entraîneurs des autres équipes des Condors. Travaillant déjà au Cégep Beauce-Appalaches, il est imprégné de la culture sportive de l’institution et connaît la passion qu’ont les Beaucerons pour les équipes sportives de leur Cégep », conclut-il.

Précisons que le nouveau responsable des sports a commencé à diriger son troisième camp d’entraînement de l’équipe de football des Condors vendredi dernier, le 11 août. Il avait eu le temps de tout planifier avant d’obtenir ses nouvelles responsabilités.

Guillaume Blouin, ainsi que la direction du Cégep, travaillent avec son groupe d’adjoints pour trouver la meilleure façon d’ajuster les différentes tâches reliées à la bonne marche de l’équipe et du recrutement en vue de la saison 2018.