Raphaël Lessard récolte un podium au Michigan après une semaine chargée

Raphaël Lessard, pilote joselois faisant partie du du programme de développement Toyota, a conclu une semaine chargée de trois courses en terminant avec une troisième place lors du Level Pebble 200, épreuve de 125 tours de la série ARCA CRA disputée samedi soir dernier au Flat Rock Speedway, situé à Flat Rock, au Michigan.

Le Beauceron s’est vu octroyer le troisième rang lorsque la voiture du vainqueur de cette course, Scott Hantz, a été disqualifiée pour suspension illégale après l’inspection technique d'après-course.

Lessard s’est pointé à Flat Rock avec l’intention d’améliorer ses deux derniers résultats récoltés lors des courses disputées le 6 août dernier à Kalamazoo au Michigan, ainsi que le 9 août à Winchester en Indiana, alors qu’il avait terminé àa chaque fois dans le top 10.

Après avoir obtenu le sixième rang lors des pratiques en après-midi, avec un temps de 12,601 secondes, Raphaël Lessard a su améliorer ce temps durant la qualification, retranchant 0,076 secondes pour ainsi réaliser un tour de la piste d’un quart de mille en 12,525 secondes. Plusieurs de ses adversaires ont cependant fait de même durant leur qualification, et il s’est finalement retrouvé dixième sur la grille de départ.

Le pilote joselois a connu un lent départ, perdant deux positions dès les premiers tours. Il s’est ensuite repris et a fait une remontée vers le neuvième rang dès le neuvième tour, position qu’il a occupée durant les 50 tours suivants.

« Nous avons connu quelques difficultés avec la voiture lors des essais et en qualification », a déclaré Raphaël Lessard. « Au début de la course, je cherchais la meilleure ligne à prendre autour de la piste. Sur un ovale aussi court, il n’y a pas de ligne droite et nous sommes toujours en train de tourner en rond. J’ai finalement trouvé la bonne ligne à suivre et je l’ai maintenue », a-t-il ajouté.

À la suite d’une neutralisation de la course au 63e tour, le Beauceron a amorcé sa remontée jusqu’au sixième rang. Cependant, c’est un ajustement apporté à sa voiture durant une neutralisation au 78e tour qui a permis au jeune pilote de se faufiler parmi les premiers.

Au cours des 15 tours suivants, il est passé de la sixième à la première place et a mené le peloton durant deux tours avant de se faire pousser hors-ligne, chutant ainsi au cinquième rang. Avec moins de 12 tours à faire, Lessard a repris une position avant de franchir l’arrivée.

« Le changement apporté à la voiture m’a vraiment aidé », a-t-il poursuivi. « J’ai pu reprendre ma ligne de course et j’ai progressé face à mes adversaires. À ce moment, j’ai réussi à doubler tout le monde pour me retrouver premier, mais il y a eu quelques contacts par la suite qui m'ont fait sortir de ma ligne de course, ce qui m'a fait perdre quelques positions. Je suis très heureux du résultat de cette course et de notre semaine en général », a-t-il renchéri.

Précisons que Raphaël Lessard vient d'emménager à Mooresville en Caroline du Nord. Il y poursuivra son entrainement avec l’équipe de David Gilliland Racing pendant les trois prochains mois.

Sa prochaine course aura lieu le 26 août prochain à Marne, au Michigan, à l’occasion du CRA Battle of Berlin 251.