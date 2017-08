Environ 1 400 joueurs réunis au festival de soccer Ascalon Saint-Georges

L’édition 2017 du festival de soccer Ascalon Saint-Georges s’est déroulée les 11, 12 et 13 août derniers sur les terrains naturels et synthétiques de la ville. L’occasion de célébrer ce sport au cours de diverses activités familiales et compétitives.

Pas moins de 1 400 joueurs de niveau local se sont réunis durant la fin de semaine autour d’un objectif commun, le plaisir de jouer au soccer. En plus des équipes de Saint-Georges, des joueurs de Beauceville, Sainte-Justine, Saint-Côme et différents villages avoisinants ont pris part aux nombreuses activités proposées sur place, et dont le déroulement a été salué par l’Association de soccer mineur de Saint-Georges, reconnaissante envers les bénévoles impliqués dans la tenue de l’événement.

Outre les matchs de soccer organisés pour les catégories U5 à U15, des jeux gonflables et des séances d’entraînement spécifiques étaient offerts aux participants. L’entraîneur des gardiens de but de l’équipe semi-professionnelle du Dynamo de Québec, Nabil Haned, était ainsi présent pour offrir son expertise. Quant aux familles, elles ont pu profiter des matchs parents-enfants encore très prisés cette année.