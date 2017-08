Quatre athlètes du Club d'haltérophilie Les Dragons se démarquent à St-Georges

Voir la galerie de photos

Le Club d'haltérophilie Les Dragons a débuté sa saison d'entraînement 2017-2018 vendredi le 11 août dernier à la polyvalente de Saint-Georges. Pour l'occasion, quatre athlètes beaucerons ont compétitionné afin de se qualifier pour le Championnat junior d'haltérophilie du Québec, qui aura lieu en décembre prochain.

Chez les filles, Audrey-Ann Perry-Dupuis, originaire de Vallée-Jonction, compétitionnait dans la catégorie des 53 kilos. Elle a fait un total de 118 kilos.

Laurie Drouin, athlète de Sainte-Marie, qui faisait partie de la catégorie des 53 kilos, a quant à elle fait un total de 105 kilos.

Notons que le standard requis pour accéder au championnat était de 99 kilos chez les filles ayant un poids de 53 kilos.



Chez les garçons, Jérémy Turmel, originaire de Saint-Georges, compétitionnait dans la catégorie des plus de 105 kilos. Il a réussi un total de 230 kilos. Le standard requis pour accéder au championnat québécois était de 207 kilos.

Finalement, Jacob Gosselin, de Saint-Martin, faisait partie de la catégorie des 94 kilos. Il a, de son côté, fait un total de 225 kilos. Le standard requis pour accéder au championnat était de 191 kilos pour sa catégorie de poids.



Avec ces totaux en arraché et en épaule et jeté, ces quatre athlètes beaucerons continueront leurs entraînements pour les prochains mois. « Nous espérons des podiums pour ces athlètes en décembre », de mentionner le vice-président et responsable des communications pour le Club d'haltérophilie Les Dragons, Jean A. Rhéaume.

Précisons que le Championnat junior d'haltérophilie du Québec aura lieu lors du 2 décembre 2017, dans un endroit à être déterminé par la Fédération d'haltérophilie du Québec ultérieurement.