Le club de judo de Saint-Georges déménagera dans un plus grand dojo à la rentrée

Au cours du conseil de Ville qui s’est tenu à Saint-Georges lundi dernier, la Municipalité a définitivement accepté le projet d’occupation du bâtiment situé au 13230 2e Avenue par le club de judo de Saint-Georges. Le directeur technique du club, Martin Beaulieu, s’est réjoui de voir ainsi donner une vocation sportive et communautaire à cette « nouvelle vieille bâtisse qui valait le coup d’être mise en évidence ».

L’inauguration officielle des lieux se tiendra le 20 octobre prochain au cours d’un 5 à 7 qui mettra en valeur les bienfaits de ce sport olympique, art martial japonais « sans coup de poing ni coup de pied » qui a connu un véritable engouement dans la Beauce depuis la création du club à Saint-Georges en octobre 2015. Passé en deux ans de 47 membres à 153 judokas, adultes et enfants compris, le club de judo devait s’adapter pour répondre à de nouveaux besoins pour son lieu d’entraînement. Devenu « service des loisirs » officiel de la Ville de Saint-Georges en 2016, après sa transformation en organisme à but non lucratif, le club de judo s’est donné les moyens, à travers cette accréditation, de poursuivre son développement dans la Beauce.

« Je n’avais pas d’attente particulière en créant le club en 2015. J’espérais que les gens tomberaient en amour avec cet art martial mais je ne m’attendais pas à une telle réponse », a précisé le fondateur du club Martin Beaulieu. « Le déménagement vers le nouveau bâtiment entraînera quelques travaux. On espère être prêts pour accueillir les judokas dans les meilleures conditions pour la nouvelle saison. Ce qui reste certain c’est que les cours débuteront comme prévu le 16 septembre prochain », a-t-il ajouté.

Quant aux inscriptions pour la saison prochaine, elles se tiendront du 23 au 25 août de 18h à 21h puis le 26 août de 10h à 15h au centre sportif Lacroix-Dutil. Elles sont ouvertes aux personnes âgées de 4 à 80 ans. Plus d’informations en appelant au 418-222-2489 ou sur la page Facebook de l’organisme.