Nathan Bolduc des Condors impressionne à un camp de botteurs à Boston

Le botteur des Condors du Cégep Beauce-Appalaches, Nathan Bolduc, a participé au Kohl's Camp, un camp de botteurs, dans la région de Boston en juillet dernier. Celui-ci s'est démarqué parmi quelque 25 botteurs devant plusieurs entraîneurs américains lors de ce camp.

Nathan Bolduc a d'ailleurs terminé premier au concours de bottés d’envoi et deuxième à celui des bottés de dégagement. « J’étais le seul Canadien parmi le groupe de botteurs de 16 à 19 ans provenant du Nord-Est des États-Unis », précise Nathan Bolduc. « Ils se demandaient tous ce que je faisais là », ajoute-t-il.

Dans les faits, c’est un entraîneur de botteurs de New Haven au Connecticut, Brandon Cahill, qui a aimé ce qu’il avait vu du jeune botteur sur des vidéos placées sur les médias sociaux. « Il m’a invité à travailler avec lui. Je pense avoir gagné en puissance sur mes bottés d’envoi, en régularité sur mes bottés de dégagement et en précision sur mes bottés de placement. Il a amélioré ma constance et je suis dorénavant plus en mesure d’analyser mes erreurs », explique le botteur des Condors.

Nathan Bolduc a donc profité de son séjour aux États-Unis pour prendre part au Kohl’s Camp, deux jours plus tard. Il estime que la clinique et le camp lui ont permis d’améliorer sa technique. « Je ne me mets pas de pression, mais j’ai vraiment hâte de sauter sur le terrain pour mettre le tout en pratique. Je n’avais jamais vraiment eu d’entraînement spécifique pour mes bottés. J’avais de la puissance dans la jambe, mais je me rends compte que ce que j’ai fait cet été a amélioré ma technique », a conclu le botteur beauceron.

Avant son départ pour les États-Unis, Nathan Bolduc a également eu l’occasion de travailler avec l’entraîneur des botteurs des Carabins de Montréal, Denis Boisclair. Il dit avoir retenu de nombreux points techniques qui lui ont été enseignés par cet entraîneur, qui a notamment travaillé avec Christopher Milo et Zach Medeiros, ayant tous deux remporté la Coupe Grey en 2016.

Bien que Nathan Bolduc excelle aussi comme receveur de passes, il croit que sa spécialité de botteur l’aidera à poursuivre une carrière universitaire. D'ici là, le Beauceron amorcera une deuxième saison au sein des Condors au stade du Cégep Beauce-Appalaches le 2 septembre prochain, face aux Diablos de Trois-Rivières.