Plusieurs équipes de l'Ascalon prendont part aux séries finales de la LSQM

Les équipes de soccer de l'Ascalon Saint-Georges, des catégories U13 à senior, amorcent actuellement leur dernière ligne droite au championnat régulier de la Ligue de soccer du Québec Métropolitain.

Plusieurs équipes de l'Ascalon Saint-Georges, dont notamment les formations féminines A U14, U15 et senior, ainsi que les équipes masculines senior A et AA, sont déjà assurées de prendre part aux séries finales.

Selon les résultats des derniers matchs, l'équipe féminine U13 A et l'équipe masculine U14 A peuvent encore prétendre à y prendre part.

Précisons qu’il n’y a pas de séries finales pour les équipes U9 à U12. Ces équipes participent au championnat de la Ligue de Développement de l’ARSQ, une compétition axée uniquement sur le développement des aptitudes de jeu. Aucun classement, ni compilation de résultats ne sont opérés dans ce championnat.



Saison 2017-2018

L’Association de soccer mineur de Saint-Georges est déjà en préparation pour sa prochaine saison. Plusieurs activités, comme l’Académie de soccer Ascalon destinée aux joueurs et joueuses âgés de 5 à 12 ans et le soccer compétitif Ascalon pour les joueuses et joueurs U8 à senior, sont déjà planifiées.

Rappelons que les séances d’inscription se dérouleront au Carrefour Saint-Georges, près de l'entrée du Sports Experts, lors du vendredi 1er septembre, de 18 h à 20 h 30, ainsi que du samedi 2 septembre, de 9 h à 12 h.