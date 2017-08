De 9 à 69 ans, de Saint-Georges à Sept-Îles, 172 triathlètes à l’assaut du Lac-Poulin

De retour cette année pour une 4e édition, le Triathlon du Lac-Poulin, réalisé au profit de la Fondation santé Beauce-Etchemin, avait lieu le samedi 19 août au Lac-Poulin. Il a regroupé un total de 172 athlètes âgés de 9 à 69 ans, originaires de Saint-Georges à Sept-Îles.

À suivre : la publication de l'intégralité des photos de l'épreuve sportive ainsi que les résultats de la compétition

L’épreuve comprenait 750 mètres de natation dans le lac, que les participants qui le souhaitaient pouvaient remplacer par une course à pied de 2,5 km, 20 km de vélo puis 5 km de course à pied. Le départ de l’événement sportif a eu lieu à 10h devant un public enthousiaste.

Sur les 161 participants, la compétition comprenait 73 femmes et 88 hommes. Elle était caractérisée par une moyenne d’âge de 34 ans, allant du benjamin de la course, Alexandre Chartier, âgé de 9 ans, au plus expérimenté, Jean-Claude Drouin, de 69 ans. Cinq athlètes étaient âgés de 60 ans et plus et 18 âgés de moins de 19 ans.

Si la majorité des participants étaient originaires de Saint-Georges, l’épreuve comprenait aussi de nombreux coureurs de Québec ainsi qu’un participant de Laval et un autre de Sept-Îles, parmi la trentaine de villes dont les sportifs étaient originaires.