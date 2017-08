Le Cléri-Sport de Beauce Junior AA l'emporte 7 à 1 face à Drummondville

Le samedi 19 août, les joueurs de baseball du Cléri-Sport Junior AA ont reçu l'équipe de Drummondville au centre sportif Lacroix-Dutil, à Saint-Georges, face à laquelle ils se sont imposés 7 à 1 dans ce premier match de la série quart de finale 3 de 5.

Le gouverneur de l'équipe, Simon Potvin, a tenu à souligner l'excellent jeu de Gabriel Perreault sur la butte, n'ayant donné qu'un seul point à l'équipe adverse en six manches sur 3 coups sûrs. Selon Simon Potvin, le Cléri a également été impeccable en défensive, « réalisant de belles pièces de jeu tout au long de la partie en plus d'un superbe double jeu en 2e manche alors que Drummondville avait deux joueurs sur les buts et aucun retrait. » Quant à Alex Potvin, à noter qu'il a frappé son 1er coup de circuit des séries, donnant une avance de 4 à 0 à son équipe. Même chose pour Jacob Jacques, alors que deux hommes étaient sur les sentiers.

Le Cléri-Sport de Beauce visitera Drummondville mardi prochain pour le 2e match de cette série.