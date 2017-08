Cinq karatékas des Studios Unis au Championnat mondial de la WKC

Cinq karatékas des Studios Unis de Saint-Georges participeront au Championnat mondial de la World Karate ans Kickboxing Commission (WKC) qui aura lieu du 4 au 11 novembre prochain à Orlando, en Floride.

Les instructeurs Vanessa Drouin et Jérôme Bernard, de même que leurs élèves Alexy et Yohann Grondin ainsi que Nicolas Ménard, respectivement âgés de 12, 10 et 12 ans, prendront part à l'événement.

Pour la sportive, il s'agira d'un troisième Championnat du monde en autant d'années. « J'aimerais récolter un troisième podium étant donné que j'ai ramené des médailles à mes deux dernières participations » affirme celle qui prendra part à cinq épreuves cette année, soit les katas armé créatif, armé traditionnel et synchronisé, ainsi que deux nouvelles, les katas coréen et wushu. Rappelons que celle-ci avait obtenu la médaille de bronze en combat et la médaille d'argent en kata armé créatif en 2015 ainsi que la médaille d'or en combat et la médaille de bronze en kata armé créatif en 2016.

Quant à Jérôme, en plus de participer au kata synchronisé avec Vanessa, il sera des compétitions de « pointfight » et de kickboxing. « Nous espérons qu'il pourra remporter une ou plusieurs médailles étant donné tous les efforts qu'il met à l'entraînement et que nous avions passé très près du podium en synchro l'an dernier », ajoute l'athlète de Saint-Simon-les-Mines.

Pour ce qui est des trois jeunes sportifs, leur entraîneuse souhaite qu'ils vivent une belle expérience, eux qui en seront à une première compétition mondiale. « Nous avons hâte de les voir performer là-bas. Alexy y sera en combat. J'ai très hâte de “coacher” un de mes élèves dans un championnat mondial. Il s'entraîne fort et nous sommes confiants. Yohann et Nicolas participeront en kata. Ils font des mouvements acrobatiques très impressionnants. C'est un très gros événement pour eux et nous espérons que tout le monde vivra une belle expérience », poursuit Vanessa.

Afin d'être prêts le moment venu, les deux instructeurs s'occupent de la préparation physique du groupe qui s'entraîne plusieurs fois par semaine. « Pour la préparation technique, Jérôme et moi sommes préparés par Samuel Gagnon. Les trois jeunes sont préparés par Jean-Pierre Caron et nous. Nous avons une belle chimie d'équipe tous les cinq et nous sommes contents de pouvoir les aider dans leur préparation, car nous savons à quel point c'est important pour bien performer », indique-t-elle. De plus, ils prendront part à une ou deux compétitions avant le Championnat pour parfaire leurs katas.

En terminant, mentionnons que le groupe est à la recherche de commanditaires pour les aider financièrement. Pour l'instant, il fait la collecte de canettes pour amasser de l'argent.