Thetford Mines accueille les Championnats québécois de vélo sur route

Thetford Mines accueillera les Championnats québécois de vélo sur route Espoirs 2017, organisé par la Corporation du Grand Prix cycliste de Beauce, qui regrouperont plus de 250 jeunes âgés de 9 à 17 ans les 26 et 27 août prochains.

Les participants seront divisés en cinq catégories selon leur âge, soit Bibite (U9), Atome (U11), Pee-Wee (U13), Minime (U15) et Cadet (U17). « Les athlètes prendront place au départ de l'une ou l'autre des quatre courses, soit l'épreuve sur route, la course contre-la-montre, le critérium ou encore les jeux d'adresse. Ces épreuves se dérouleront majoritairement dans le secteur de la polyvalente de Thetford Mines, alors que tous les départs et les arrivées auront lieu sur la rue Lapierre », mentionne le directeur général de la Corporation, Francis Rancourt.

Pour sa part, le maire de Thetford Mines, Marc-Alexandre Brousseau, ajoute que « la tenue de ces championnats provinciaux et des récentes compétitions de triathlon et de voile tenues nous donne réellement un avant-goût de l'ambiance qui règnera à Thetford Mines l'été prochain lors de la Finale des Jeux du Québec. Nous sommes très heureux de nous associer à la Corporation du Grand Prix cycliste de Beauce pour la présentation de cet événement sportif d'envergure. J'invite les citoyens et citoyennes à venir encourager les centaines de cyclistes qui performeront sur notre territoire les 26 et 27 août prochains. »

L'événement constitue une étape de plus en vue des Jeux du Québec qui se dérouleront dans la ville des Appalaches qui auront lieu du 27 juillet au 4 août 2018, tout comme les épreuves de triathlon, de natation en eau libre et de voile. « En plus de nous permettre de faire l'essai des différents sites, ces activités sportives sont très enrichissantes pour les bénévoles qui ont l'occasion de vivre la compétition et, ainsi, d'acquérir une belle expérience », affirme la directrice générale du Comité organisateur de la 53e Finale des Jeux du Québec, Anne-Marie Rousseau.

Mentionnons que la course sur route aura lieu le 26 août à compter de midi. Les participants emprunteront les rues Lapierre, Lafontaine, Marcoux, Deschamps, Dubé, du Golf, Notre‐Dame Est, 6e Rue, 4e Avenue, 9e Rue Sud et Mooney Est. Le lendemain, les jeux d'adresse ainsi que le contre-la-montre s'amorceront à compter de 8h. Cette première épreuve aura lieu dans le stationnement de la polyvalente de Thetford Mines tandis que l'autre aura lieu dans les rues Mooney Est, 9e Rue Sud, du Golf, Lafontaine, Delisle, Laflamme, Fecteau, Carrette et Dubé. Elles seront suivies du critérium en après-midi.

Pour plus de détails concernant les rues qui seront fermées temporairement lors des Championnats, consultez le site Internet de Thetford Mines (cliquez ici).