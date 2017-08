Le Cléri-Sport s'impose de nouveau face à Drummondville dans les séries

Le jeudi 24 août dernier, en déplacement au stade Jacques-Desautels de Drummondville, les Beaucerons du Cléri-Sport de Beauce Junior AA ont affronté de nouveau les joueurs des Olympiques de Drummondville et se sont imposés 3 à 0.

Ayant pris les devants 2 à 0 dès la première période, le Cléri a finalement battu ses adversaires par la marque de 3-0. À noter les performances de Yanick Lachance, ayant lancé 5 manches et donné 2 coups sûrs, 9 retraits au bâton et seulement 1 but sur balle. C'est Jonathan Dulac qui est venu fermer cette 2e rencontre consécutive avec les Olympiques en lançant les deux dernières manches.

Jacob Jacques s'est démarqué aussi en frappant 3 coups sûrs en 4e période tandis que Jonathan Dulac est parvenu à en frapper un en plus de produire et de marquer un point.

Les joueurs du Cléri-Sport de Beauce Junior AA mettront fin à cette série en recevant Drummondville le dimanche 27 août prochain à 13h au centre sportif Lacroix-Dutil.