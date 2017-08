Début d'une nouvelle saison pour la ligue de volleyball Beauce Smash

Les activités de la ligue de volleyball Beauce Smash débuteront au mois de septembre prochain et se poursuivront jusqu’en mai 2018. Quelques nouveautés ont été apportées cette année afin d’améliorer la qualité de la ligue.

À lire également : Début de la saison 2015-2016 pour la ligue de volleyball Beauce Smash le 8 septembre

Il y aura cette année une nouvelle façon de faire pour la sélection des joueurs. Chaque catégorie se verra accorder une soirée complète d’évaluations à l'école des Deux-Rives de Saint-Georges.

La première soirée d’évaluations aura lieu lors du mardi 5 septembre prochain, de 18 h 30 à 22 h, pour la classe A. Les évaluations se poursuivront aux mêmes heures le 12 septembre pour la classe B, le 19 septembre pour la classe C+, ainsi que le 26 septembre pour la classe C-.

Précisons que la ligue de volleyball Beauce Smash existe depuis une quarantaine d'années et qu'elle est ouverte à tous les joueurs âgés de 16 ans et plus. La ligue invite donc tous les volleyeurs et volleyeuses de la région à tenter leur chance aux qualifications.