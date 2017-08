Une dixième position pour Raphaël Lessard à Marne

Raphaël Lessard est arrivé en dixième position lors du Battle at Berlin 251 qui a eu lieu hier soir à Marne au Michigan.

Alors qu'il était deuxième, un bris mécanique l'a forcé à ralentir la cadence, ce qui la fait descendre au classement. « La courroie de l'alternateur a brisé au début de troisième segment, sûrement à cause d'un débris. C'Est dommage, car je me trouvais en deuxième place au début de ce dernier segment. À cause de cela, la batterie s'est vidée, ne donnant plus de pouvoir au moteur. Nous avons seulement trouvé le problème une fois la course terminée », a-t-il déclaré au terme de l'épreuve.

« La voiture s'est très bien comportée durant les deux premiers segments, mais à la fin, je ne pouvais pas me battre avec le peloton en avant. C'est dommage, car j'avais enfin réussi à m'adapter à cette piste qui est vraiment étrange. En effet, le Berlin Raceway est une piste pas comme les autres, où aucun virage n'est pareil. En pratique et qualification, j'ai eu de la difficulté à m'adapter, mais en course ça a mieux été », a-t-il ajouté.

Le pilote beauceron s'est élancé de la 20e place, mais il est rapidement remonté pour terminer le premier segment de 100 tours en huitième position.

L'équipe David Galliland Racing a profité de la première pause de cinq minutes pour effectuer quelques ajustements sur la voiture de Lessard, à la demande du jeune pilote puisqu'elle ne se comportait pas comme il le désirait avant de retourner en piste

L'adolescent a commencé la seconde partie en cinquième place. En effet, un tirage au sort a eu lieu pour déterminer l'ordre de départ des dix premiers coureurs. Il y a eu un total de cinq neutralisations lors de cette deuxième partie, également de 100 tours. Ces interruptions ont fait en sorte que le Joselois a eu de la difficulté à trouver son rythme. Alors qu'il se trouvait en quatrième place, il a subi une crevaison, ce qui l'a relégué à la dernière position lors de la relance. Cependant, il a effectué une remontée afin de terminer cette étape au cinquième rang.

Lors de la pause, l'équipe a remis les ajustements du début en plus de changer les quatre pneus de Lessard. Un autre tirage au sort a déterminé l'ordre des cinq premiers pilotes.

Pour cette dernière étape de 51 tours, le Beauceron est parti de la seconde place. C'est à ce moment qu'il a eu des ennuis avec la courroie de son alternateur.

Le jeune homme sera de retour en piste la semaine prochaine, alors qu'il sera au Winchester Speedway pour une course de la série CRA. Il s'agit pour lui d'une préparation en vue du Winchester 400 qui aura lieu le 4 septembre prochain. « J'ai hâte d'aller au Winchester Speedway, car c'est une de mes pistes préférées et on y va pour la victoire », a-t-il conclu.