L’entreprise Canam remporte l’édition 2017 des 24 heures de soccer Manac

La troisième édition du tournoi de soccer pour adultes, organisée durant la fin de semaine sur les terrains synthétiques de Saint-Georges, a été remportée par l’entreprise Canam par la marque de 2 à 1.

L’équipe Canam s’est imposée devant WSP, lauréat de l’an dernier, dans la catégorie « compétition ». La catégorie « intermédiaire » a été remportée, pour sa part, par l’équipe représentant Manac, ayant battu 3-2 les joueurs du restaurant Le Saint-Ben’s. Enfin, la catégorie « pour le plaisir », catégorie amicale composée de joueurs à vocation non compétitifs, a vu le succès de l’équipe LHSD, ayant battu 2 à 1 les joueurs de Métro Laval Veilleux.

Rappelons qu’une vingtaine d’équipes représentant 275 joueurs aux couleurs des entreprises de la région se sont affrontées durant la fin de semaine dans le but d’amasser des fonds pour l’Association de soccer mineur de Saint-Georges (ASMSG). L’objectif est de maintenir un faible coût d’inscription pour les équipes de soccer juvénile. Les inscriptions pour la saison hivernale 2017-2018 se dérouleront au Carrefour Saint-Georges, à l’entrée du Sports Experts, le 1er septembre de 18h à 20h30 et le 2 septembre de 9h à 12h. Plus d’informations sur leur site internet www.ascalon.club.