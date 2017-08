Les Condors débutent leur saison samedi prochain en accueillant Trois-Rivières

L’équipe des Condors du Cégep Beauce-Appalaches débutera sa prochaine saison par un défi de taille : recevoir les Diablos de Trois-Rivières, dont 48 des 80 joueurs présents à leur camp de printemps étaient des vétérans. Après une saison décevante, les Condors pourront compter sur de nombreuses recrues d’envergure pour parvenir à battre cette équipe expérimentée.

Les Condors débuteront leur saison 2017 en recevant les Diablos de Trois-Rivières au stade du Cégep Beauce-Appalaches. La division 2, au sein de laquelle évolue l’équipe de Saint-Georges, comprendra cette saison un total de 9 équipes suite à la rétrogradation des Triades de Lanaudière en division 3. Chacune d’entre elles devra disputer huit matchs. Au cours de son 2e match, prévu le 16 septembre, les Condors profiteront des retrouvailles annuelles des anciens pour souligner la mémoire de leur premier entraîneur, Ben Gravel.

L’entraîneur Guillaume Blouin s’attend à une meilleure saison

« Nous aurons plus de profondeur et d’expérience. Nos nombreuses recrues ont appris à la dure la saison dernière. Plusieurs jeunes sont devenus partants plus rapidement que prévu en raison de blessures dont le quart-arrière Jérémy Desmeules. Il a bien fait dans les circonstances et l’expérience qu’il a acquise sera profitable pour nous cette saison », a déclaré l’entraîneur des Condors Guillaume Blouin. Selon lui, Jérémy Desmeules pourra compter sur cinq receveurs avec qui il a travaillé la saison passée : Nathan Bolduc, Cédrick Vaillancourt et Félix-Antoine Beaulieu, qui entameront leur 2e saison, mais aussi William Dallaire et Arthur Labrecque, qui en seront à leur 3e saison avec les Condors. Quant à Vincent Houle, demeuré confiné au banc à cause d’une blessure la saison dernière, l’entraîneur a hâte de voir de quoi il est capable.

Deux joueurs de la Coupe canadienne des moins de 18 ans

Pour compenser la perte de quelques vétérans sur la ligne offensive, l’équipe des Condors pourra aussi compter sur Christophe Fortin, de la polyvalente Bélanger, et Samuel Faucher, de la polyvalente Benoît-Vachon. « Ce sont deux recrues bourrées de talent. Les deux reviennent de la Coupe Canada des moins de 18 ans avec la médaille d’or au cou. Ils ont acquis un bagage d’expérience inestimable là-bas en jouant face à la crème du football canadien et en pratiquant sous les ordres d’entraîneurs de haut niveau », a précisé l’entraîneur-chef de l’équipe, qui s’attend aussi à de meilleures performances défensives de la part de ses joueurs.

« Nous n’aurons que des vétérans sur la première ligne. David Dallaire qui s’est démarqué à sa première saison sera l’un des piliers de la ligne secondaire. Il sera très habile pour contrer le jeu au sol adverse. Le demi défensif, recrue des Patriotes de Roger-Comtois, Alex Cliche-Desroches, a quant à lui le potentiel pour voir beaucoup de terrain dès sa première saison. Il est grand, intelligent et athlétique. Je suis très content de pouvoir compter sur lui », a déclaré Guillaume Blouin. Rappelons en effet que, cette année, cinq recrues arrivent de l’école Roger-Comtois de Loretteville. L’équipe pourra aussi compter sur huit anciens des Athlétiques de l’Ancienne-Lorette.