Le Valléen Dominic Jacques tentera de remporter le Sportsman for the Cup

Le pilote de Vallée-Jonction, Dominic Jacques, tentera de remporter le Sportsman for the Cup lors de la dernière course de la saison qui aura lieu le 2 septembre prochain à l'Autodrome Montmagny. Le programme de 75 tours réunira un total de 20 coureurs automobiles.

Après les trois premières rondes, le Beauceron se retrouve au sommet avec 1 000 points grâce à cinq podiums en sept courses, bien qu'il n'ait pas remporté d'épreuves jusqu'à présent cette année. Toutefois, le fonctionnement de cette classe fait en sorte que seulement trois points séparent le premier du sixième. Jacques devra donc terminer devant ses rivaux pour mettre la main sur son second titre de la série Sportsman Québec, lui qui a remporté le championnat en 2015.

En effet, un classement se fait en parallèle au système de points accumulés durant la saison. Ainsi, le compétiteur en tête du classement après la huitième course a automatiquement 1 000 points. Un point est soustrait par position pour les places deux à six. Voici donc le classement en vue de la finale :

Positions Noms Points (finale) Points (saison) 1 Dominic Jacques 1000 794 2 Louis-Philippe Labrecque 999 768 3 Xavier Pelchat 998 715 3 Dany Gariépy 998 775 5 Samuel Charland 997 798 5 Samuel Côté 997 745

Les points amassés durant la saison serviront à déterminer les positions deux à dix du classement final. Advenant que ce ne soit pas l'un des six premiers pilotes qui remporte la course, les points obtenus au cours de la journée seront additionnés aux points réels obtenus au cours des neuf autres courses pour déterminer le classement final.

D'autres pilotes prendront également part à l'événement, dont les Joselois, Pier-Luc et Sylvain Labbé, Michaël Isabelle et Yves Pelchat.