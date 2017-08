Antony Auclair sera le capitaine honoraire des Dragons de la polyvalente de Saint-Georges

L'équipe de football des Dragons de la polyvalente de Saint-Georges a choisi Antony Auclair comme capitaine honoraire de la saison 2017.

L'ailier rapproché originaire de Notre-Dame-des-Pins a fait partie de l'édition 2008 des Dragons qui a remporté la finale provinciale au niveau Midget AAA. L'athlète beauceron a pris le temps d'envoyer un message à l'équipe, lui qui tente actuellement de faire sa place au sein des Buccaneers de Tampa Bay. « Ce que j'ai vraiment apprécié chez les Dragons, c'est la rage de vaincre de Richard Jolicoeur et sa passion pour ce sport, mais surtout son acharnement au travail. Ce sont tous des éléments que j'ai appliqués à mon éthique de travail. Tous les joueurs qui ont été entraînés par Richard peuvent se compter chanceux », a-t-il fait parvenir.

Rappelons qu'après son passage avec les Dragons, le gaillard de 6 pi 6 po et 254 lbs a évolué avec les Cougars du Collège Champlain de Lennoxville avant d'enfiler l'uniforme du Rouge et Or de l'Université Laval.

Il a d'ailleurs été nommé sur l'équipe offensive d'étoiles du Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ) en 2015 et 2016. Il a soulevé la Coupe Vanier à deux reprises en 2013 et 2016. Au cours de sa carrière universitaire, il a capté 66 passes, pour un total de 1 019 verges et six touchés, en 44 parties, dont 22 en tant que joueur partant.

Ses performances ont attiré les regards de la Ligue nationale de football (NFL). Plusieurs recruteurs sont venus l'observer au cours de la dernière saison. Bien qu'il n'ait pas été repêché, les Buccaneers lui ont offert un contrat dans les heures qui ont suivi.