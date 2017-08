Max Gilbert s'incline contre Stéphane Dubois en finale de la Coupe Lepage Millwork

Le golfeur georgien, Max Gilbert, s'est incliné en finale de la Coupe Lepage Millwork au club de golf de Rivière-du-Loup dimanche dernier.

Le Beauceron a tout de même mis la main sur une bourse de 7 000 $, alors que son adversaire, l'Ontarien Stéphane Dubois, a empoché 12 000 $ grâce à sa victoire de 2 et 0.

Ce dernier a salué la performance de son rival au terme de la partie. « Je suis évidemment très heureux de l'issue du match, a-t-il commenté après avoir remercié la foule en français. Ce n'était vraiment pas facile et je savais que Max était un adversaire redoutable. »

Il aura fallu attendre au dernier trou pour déterminer le vainqueur. Alors que Dubois avait une avance d'un trou au 18e, le Beauceron a envoyé son coup de départ directement au centre de l'allée alors que le Georgien a expédié le sien dans une rangée d'arbres en bordure de l'allée. Celui-ci a tenté le tout pour le tout, mais sa balle a frappé une branche et n'a franchi qu'une cinquantaine de verges. Son troisième coup est atterri en arrière du vert tandis que son coup d'approche a traversé le vert à nouveau. N'ayant pu compléter le trou lors de son cinquième essai, il l'a concédé à Dubois qui attendait pour exécuter sa troisième frappe.

Pour atteindre la finale, celui-ci a dû vaincre des joueurs de haut niveau, dont Marc-Étienne Bussières lors de son premier match. « Je suis bien content de ma semaine. Ça fait longtemps que je n'avais pas eu autant de plaisir sur un parcours de golf. Disons que mon jeu cette saison ne me donnait pas cette occasion. Je trouve que j'ai très bien joué cette semaine et mes coups roulés fonctionnaient très bien. En tout et pour tout, je n'ai commis que trois bogueys durant mes six matchs », a-t-il déclaré au terme de la rencontre.

Gilbert a notamment réussi un aigle au dixième trou alors qu'il tirait de l'arrière par deux trous. Lors de son coup d'approche, la balle est arrivée dans une pente à l'arrière du trou avant de redescendre jusqu'au fond de la coupe, au grand plaisir de ses partisans qui se sont déplacés pour l'encourager. « C'est toujours plaisant de réussir un tel coup quand il y a plusieurs spectateurs. Ça ajoute au spectacle », a-t-il mentionné.