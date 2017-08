Un total de 12 000 $ amassés pour la Fondation Rêves d'enfants à l'Autodrome Chaudière

Un total de 12 000 $ a été amassé pour réaliser le rêve d'un enfant lors du plus récent programme de l'Autodrome Chaudière, qui accueillait les bolides de la série Empire Super Sprint (ESS) le 27 août dernier.

La Fondation Rêves d'enfants et le commanditaire de la journée, le Garage H-LS Bégin se sont associés pour mettre cette collecte sur pied.

Au niveau de la piste, les spectateurs ont été impressionnés par la puissance des véhicules de 700 forces de la série ESS. Ceux-ci pouvaient atteindre une vitesse 100 mph. C'est Matt Billings qui a remporté cette course de démonstration de 25 tours. Steve Poirier et Jordan Poirier sont respectivement arrivés deuxième et troisième.

En Nascar Late Model, 15 pilotes ont pris le départ. Samuel Charland a mené l'épreuve d'un bout à l'autre. Des drapeaux jaunes ont fait en sorte que Steve Côté est revenu en deuxième position, devant Philippe Poulin.

Quant à la course de Semi-Pro, Yvon Vachon a livré une chaude lutte à Vincent Vachon pour la tête, mais c'est finalement ce dernier qui a eu le dessus. Éric Cloutier complète le podium.

Olivier Labbé-Pelletier a devancé Steve Godbout et Jimmy Gagné lors de la course de Sport Compact Élite, tandis que les frères Johnny et Mikael Giroux ont franchi la ligne d'arrivée en première et deuxième places respectivement en Sport Compact Amateur. Gab Linteau a complété le podium.

Finalement, l'Autodrome a présenté la course de Pro-Cam Super Truck qui devait avoir lieu le 5 août dernier. Stéphane Lecours a remporté l'épreuve, suivi de Réjean Blanchette et Steve Lavigne.

Le prochain programme aura lieu le 16 septembre prochain. Les classes Nascar Late Model, Semi-Pro, Sport Compact Élite et Amateur, Sling Shot ainsi que Vintage.