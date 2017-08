Une fin de saison aux couleurs de l’or pour le club Vachon Subaru Beauce

Neuf coureurs du club beauceron Vachon Subaru Beauce étaient présents à Thetford Mines durant la fin de semaine pour participer à leur dernière compétition de la saison. Les athlètes se sont démarqués pour livrer une performance qui a fait la fierté du directeur sportif, Jimmy Rancourt.

La jeune recrue Marguerite Blais, qui prenait part à sa première course dans la catégorie « bibitte », est notamment parvenue à remporter la médaille d’or au critérium féminin. Dans la même catégorie, Gabriel Grégoire s’est hissé à la 5e place. Quant à Emy-Rose Breton, elle a terminé les trois épreuves du week-end dans le Top 10, parvenant à s’offrir une 5e place aux jeux d’habileté et une 7e au cumulatif.

À noter aussi la performance d’Evelyne Lacasse, qui a obtenu la 4e place à l’épreuve de course sur route. Déçue par sa performance aux jeux d’habileté, elle s’est démenée au critérium, où elle a fini en 2e position, à quelques centimètres de la gagnante, des résultats qui lui ont valu la 3e place du podium au cumulatif des championnats dans la catégorie « peewee ».

Alors que la saison touche à sa fin, le directeur sportif du club Vachon Subaru Beauce, Jimmy Rancourt, a tenu à souligner le dévouement et les performances réalisées par les jeunes ainsi que leur esprit d’équipe et la bonne ambiance du groupe, autant en vélo de route qu’en vélo de montagne. Rappelons que 9 coureurs s’étaient rendus à Thetford Mines : Gabriel Grégoire et Marguerite Blais dans la catégorie « bibitte », Evelyne Lacasse, Cédrick Grégoire et Emy-Rose Breton chez les « peewee », Matis Poulin, Thomas Larochelle et Yoakim Galipeau Théberge dans la catégorie « minimes » et Patricia Davidson chez les « cadets ».

À noter que le club Vachon Subaru Beauce organisera la 2e édition du Défi Fat Bike Fun le 21 octobre prochain au centre de ski de Saint-Georges.