Découvrez les nouveaux joueurs repêchés par le Cool FM de Saint-Georges

Il y a quelques semaines, la Ligue nord-américaine de hockey (LNAH) tenait son repêchage annuel à Sorel-Tracy et le Cool FM de Saint-Georges a profité de l’occasion pour ajouter huit nouveaux noms à sa liste pour les années à venir.

De passage à Saint-Georges dans le cadre du tournoi de golf de la Cage aux Sports, le directeur général du Cool FM, Denis Dumont, a bien voulu offrir quelques informations à EnBeauce.com à propos des joueurs choisis lors de l’événement.

Lorsque le Cool FM a pris la parole pour la première fois, il a tenté de frappé un coup de circuit en sélectionnant Stéphane Veilleux. L’attaquant natif de Saint-Georges a joué 506 matchs dans la LNH et c’est principalement en raison de son bagage d’expérience que le directeur général a arrêté son choix sur l’athlète de 35 ans. Cependant, les partisans du Cool FM devront attendre avant de le voir en uniforme avec la formation beauceronne

« J’étais conscient qu’il était sous contrat en Asie pour une autre saison avant de le repêcher, mais dans le cas de Veilleux, ce qui est attrayant pour lui de venir jouer à Saint-Georges est de pouvoir jouer là où tout a commencé et de pouvoir terminer sa carrière en jouant devant sa famille et ses amis. Seulement sa présence dans le vestiaire aura un impact sur le reste de l’équipe en raison de son impressionnant parcours », a indiqué Dumont.

Dès le rang suivant, le Cool FM a mis la main sur un défenseur à petit gabarit, soit Jonathan Lafrance. L’athlète de 31 ans n’est pas reconnu pour son flair offensif, mais l’équipe avait une raison bien précise de le repêcher.

« Jonathan n’est pas le gars qui va fracasser tous les records de la ligue, mais c’est un joueur efficace sur la patinoire. De plus, on a un besoin criant de défenseurs droitiers puisque nous n’avons que des défenseurs gauchers dans notre formation. »

En cinquième ronde, Dumont a tenté de frapper un autre grand coup en sélectionnant le défenseur Marc-André Gragnani. L’athlète de 30 ans a disputé 78 rencontres dans la LNH et présentement, il évolue dans la KHL. Contrairement à Lafrance, l’ancien choix de troisième tour des Sabres de Buffalo en 2005 possède un flair offensif très intéressant alors qu’il a maintenu une moyenne de points par match de 0,75 dans les rangs juniors et 0,69 dans la Ligue américaine, ce qui est très bon pour un défenseur.

« C’est un projet à moyen terme dans le cas de Gragnani, mais on voulait s’assurer qu’il soit sur notre liste lorsqu’il reviendra au Québec. »

En sixième ronde, l’équipe a ajouté deux attaquants, soit Alexandre Demers et Cédric Montminy et dans les deux cas, il s’agit de joueurs capables de produire offensivement. Du côté de Demers, il apportera également une touche de leadership, lui qui a été capitaine pendant deux saisons dans la LHJMQ, trois saisons dans les rangs universitaires et une saison en France.

Au septième tour, le Cool FM a ajouté Charles-David Beaudoin de l’Université du Québec à Trois-Rivières, un joueur qui est reconnu pour son travail acharné sur la patinoire.

« Beaudoin fait partie des deux joueurs les mieux cotés dans les rangs universitaires au Canada par les recruteurs. Cette saison, il tentera de se faire une place avec le club-école des Sénateurs d’Ottawa. J’ai régulièrement des discussions avec lui et c’est une très bonne personne en plus d’être un très bon joueur de hockey. »

Pour conclure son repêchage, Dumont a mis la main sur l’attaquant Alexandre Labonté et le défenseur défensif Guillaume Veilleux. Le DG du Cool FM a comparé Labonté à Tommy Veilleux en raison de sa fougue et de son intensité alors que Veilleux possède déjà l’expérience de la LNAH puisqu’il a disputé plus de 153 matchs dans le circuit.

Parmi ce lot de joueurs, Dumont a confirmé que seuls Labonté et Veilleux prendront part au camp de l’équipe en septembre.