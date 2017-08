Les entraîneurs de TPH tirent leur révérence après neuf ans à enseigner les bases du patinage

Les entraîneurs de Technique de patinage pour le hockey (TPH), Maggie Fecteau, Marie-Michelle Fecteau et Daniel Laflamme ont tiré leur révérence de l'enseignement des techniques de patinage.

Ils en ont fait l'annonce sur la page Facebook de TPH la semaine dernière. « Nous prenons cette décision, car nous voulons consacrer plus de temps de qualité à nos familles respectives », ont-ils déclaré dans la publication.

En entrevue, M. Laflamme que ce sont les sourires des enfants et des participants qui l'ont marqué le plus au cours des neuf dernières années. « Le plus important pour, c'était que les enfants aient du plaisir. Je suis de ceux qui croient qu'on apprend plus rapidement en s'amusant et je crois que nous avons réussi cet objectif », a-t-il indiqué.

« Nous avons toujours eu une belle collaboration ensemble. Nous avons toujours offert le même service de qualité. Avant que nous offrions des cours de patinage pour débutants axés sur le hockey, il n'y en avait pas en Beauce. Il y avait seulement le patinage artistique », ajoute Maggie Fecteau.

Les entraîneurs précisent également dans leur message que les activités de TPH seront transférées à l'équipe des Patriotes de Beauce AAA qui assureront « la continuité des services offerts » tout en ajoutant leur propre touche personnelle.