Le Club d'aéromodélisme les Phoenix présente le Funfly 2017 à St-Jean-de-la-Lande

Le Club d'aéromodélisme les Phoenix tient son événement Funfly 2017 en fin de semaine à Saint-Jean-de-la-Lande. Pour l'occasion, des démonstrations de vols d'avions acrobatiques et d'hélicoptères seront présentés au public lors des 2 et 3 septembre.

Cet après-midi, plusieurs démonstrations avaient lieu. À 14 h 10 notamment, Claude Vallières et sa conjointe Louise, tous deux originaires de Deux-Montagnes, ont fait une démonstration d'avion acrobatique devant le public

S'en est suivie la prestation du jeune Kevin St-Cyr de Kingsey Falls, âgé de 15 ans seulement, qui a fait voler son hélicoptère vers 14 h 15.

Les pilotes Jean-François Dubé et Daniel Chevalier se sont ensuite présentés en duo vers 14 h 25, et ont fait voler leurs deux avions identiques en formation.

Sébastien Lajoie et Daniel Laliberté ont eux aussi performé en duo au cours de l'après-midi, mais avec deux avions différents cette fois, quelques minutes après l'atterrissage de leurs collègues Dubé et Chevalier, vers 14 h 30.

Précisons qu'il y a également des places de camping et de la restauration sur le site, et qu'il y aura des feux de camp en soirée samedi et dimanche dans le cadre des festivités.

Il est possible de voir quelques démonstrations qui ont été effectuées cet après-midi en visionnant la vidéo ci-dessus ou encore en consultant la galerie de photos ci-bas.