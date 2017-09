Le Joselois Pier-Luc Labbé remporte la dernière course du championnat

Le championnat Sportsman for the Cup s’est terminé le samedi 2 septembre dernier à l’autodrome de Montmagny, où le coureur de Saint-Joseph-de-Beauce Pier-Luc Labbé s’est imposé devant Samuel Charland au terme des 75 tours du programme ayant réuni un total de 22 voitures en piste.

C’est Louis-Philippe Labrecque qui a complété le podium de cette dernière course de la saison, suivi de Dominic Jacques, de Vallée-Jonction, en 4e position, puis de Jonathan Côté. À noter que le Valléen Dominic Jacques n’est ainsi pas parvenu à mettre la main sur son second titre de la série Sportsman Québec, lui qui avait remporté le championnat en 2015. Le champion 2017 du Sportsman for the Cup est en effet Samuel Charland, avec un point d’avance sur Louis-Philippe Labrecque. En guise de consolation pour le coureur beauceron, son nom restera associé au nouveau record de piste établi, lors de la séance de pratique, à 18.342.