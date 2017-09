Le pilote beauceron Raphaël Lessard s’offre un podium dans l’Indiana

Le pilote automobile de 16 ans, Raphaël Lessard, originaire de Saint-Joseph-de-Beauce, s'est illustré durant la fin de semaine en récoltant la troisième place au Winchester Speedway, à Winchester, dans l'Indiana.

Qualifié en sixième position, le pilote de développement Toyota a été victime d’un accrochage au 6e tour avant de réintégrer le peloton à la 10e place, avec une voiture moins performante qu’au départ.

Déjà de retour à la 5e place au bout de 20 tours, il a finalement gagné la 3e position 43 tours plus tard, rattrapant de très peu le 2e coureur Travis Braden. « Les autres autour de moi étaient plus rapides car ils n’avaient pas de dommages et leurs pneus étaient mieux ménagés. Je pense que, si on tient en compte le fait que je me suis fait sortir en début de course, une 3e position n’est pas mauvaise », a réagi le jeune pilote beauceron.

Sa prochaine course aura lieu le 16 septembre prochain à Toledo, dans l’Ohio.