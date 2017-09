Plus de 400 cyclistes attendus au Gran Fondo Lac-Mégantic

Plus de 400 cyclistes sont attendus pour la quatrième édition du Gran Fondo Lac-Mégantic qui aura lieu le 24 septembre prochain.

L'événement, organisé par le Tour de Beauce en collaboration avec Événements sportifs région Lac-Mégantic, misera sur l'annonceur et descripteur, Louis Bertrand, à titre d'ambassadeur. « Quand mon ami Francis Rancourt du Tour de Beauce m'a proposé de prendre part au Gran Fondo Lac-Mégantic, je n'ai pas hésité à accepter l'invitation. Depuis 2001 que je grimpe le mont Mégantic en voiture pour l'arrivée de l'étape-reine du Tour de Beauce, il est plus que temps que je fasse un homme de moi-même, s'est-il exclamé. Le 24 septembre, je ferai enfin cette ascension à vélo, un “must” pour tout cyclosportif qui se respecte. De la souffrance en vue certes, mais surtout un grand bonheur, une communion avec des centaines de personnes partageant la même passion. »

Trois trajets seront offerts aux participants, des parcours de 57, de 90 et de 110 km. Le plus court des trois fera le tour du lac Mégantic. Une boucle sera ajoutée, passant non loin du massif du mont Mégantic, pour le trajet de 90 km. Pour ce qui est du 110 km, les cyclistes grimperont en plus la plus haute route pavée au Québec, celle du mont Mégantic. Pour les trois tracés, les points de rassemblement seront au Centre sportif Mégantic, tandis que les départs et les arrivées se feront sur la rue Papineau.

Le directeur du service des loisirs de Lac-Mégantic, Guy Blanchette, s'est dit heureux que cette activité sportive prenne de l'ampleur d'année en année. « Des gens de partout viennent terminer leur saison dans notre belle région. La région de Mégantic sait recevoir les événements sportifs d'envergure et ce constat est partagé et véhiculé par les participants. Je suis convaincu que les paysages d'automne ainsi que les bénévoles dévoués feront de cet événement un moment inoubliable », ajoute-t-il.

« La présentation du Gran Fondo Lac-Mégantic offre aux participants la chance de relever un défi chronométré et dûment sécurisé, dans une ambiance conviviale. Une occasion unique pour terminer la saison en beauté en parcourant des paysages à couper le souffle », estime le président d'Événements sportifs région Lac-Mégantic, Denis Bolduc.

Mentionnons que le Gran Fondo traversera les municipalités de Piopolis, de Marston, de Nantes, de Frontenac, de Val-Racine, de Saint-Augustin-de-Woburn et de Notre-Dame-des-Bois.