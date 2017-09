Trois volleyeuses optent pour les Condors du Cégep Beauce-Appalaches

Trois nouvelles joueuses de Québec se joignent à l'équipe de volleyball de division 2 des Condors du Cégep Beauce-Appalaches, comblant le départ de plusieurs vétérantes qui ont complété leur parcours collégial.

Frédérike Labrecque, Camille Marcotte-Leblanc et Laurie Duguay proviennent du programme de sports-études de l'école secondaire Cardinal-Roy de Québec. Les trois ont également joué pour l'Essor de Québec sur le circuit civil provincial en plus de remporter la médaille d'argent aux derniers Jeux du Québec avec l'équipe de la Capitale-Nationale.

« Le leadership et le dynamisme de la passeuse Frédérike Labrecque m'a frappé la première fois que je l'ai vue jouer. Camille Marcotte-Leblanc, qui évolue au poste de centrale, possède une puissance impressionnante, des qualités athlétiques exceptionnelles et une grande force de caractère. Laurie Duguay est une joueuse de caractère au grand gabarit avec une éthique de travail remarquable », les a décrites l'entraîneuse des Condors, Mélissa Vachon.

Les trois recrues étudient en Arts, lettres et communication. « Le programme de volleyball des Condors me permettra de me dépasser encore plus. C'est une superbe expérience que je me dois de vivre », mentionne Frédérike. « Mon programme d'études me plaît beaucoup. Lorsque j'ai visité le Cégep, je me sentais déjà à ma place », ajoute Laurie.