Un total de 70 joueurs pour le dernier tournoi de la saison du Circuit de tennis beauceron

En tout, 70 joueurs ont pris part au championnat Boa-Franc/Mirage qui a eu lieu du 26 août au 4 septembre à Saint-Joseph, complétant ainsi la saison 2017 du Circuit de tennis beauceron.

Les gagnants et les finalistes des six catégories présentées se sont partagés plus de 1 000 $ en bourses lors de l'événement qui a été présenté dans le cadre de la Compétition de tir et d'accélération de camions.

Au niveau masculin AA, le Georgien Jean-Philippe Deblois a eu le dessus sur Antoine Lalime de Thetford Mines par la marque de 3-6, 6-2 et 7-5. Dans le masculin A, Mathieu Dussault a remporté la finale contre Mickael Rasoanaivo au compte de 6-3 et 6-4. Pour sa part, Alex Vallée a vaincu son compatriote joselois, Julien Maheu, 6-3 et 6-4 dans le masculin B.

Chez les femmes, France Fortin a gagné son premier tournoi en venant à bout de Véronique Giguère en deux manches de 6-0 et 6-3.

Pour ce qui est des catégories juniors, Marc-Antoine Côté a pris la mesure de Samuel Rodrigue en deux manches identiques de 6-1 au niveau AA. Dans le A, c'est Mickael Lessard qui l'a emporté sur Zachary Doyon-Roy au compte de 10-4.

Au cours de cette saison 2017, le Circuit a remis des bourses totalisant plus de 4 500 $ en argent ainsi que des bourses de 1 000 $ au total pour le développement des joueurs d'âge junior. Une moyenne d'environ 75 athlètes ont pris part à chacun des tournois.

Il s'agissait d'une année de changements pour l'organisation. « Avec les commanditaires de nos tournois, nous avons pu tripler les bourses que nous accordions aux vainqueurs en plus d'offrir des cours dans des camps de développement aux jeunes », mentionne le président du Circuit de tennis beauceron, Jean-Philippe Deblois, qui souhaite attirer un nombre de joueurs plus important pour la prochaine saison.