Patrick Bordeleau s'amène avec le Cool FM de Saint-Georges

Le Cool FM de Saint-Georges s'est entendu avec l'ancien attaquant de l'Avalanche du Colorado, Patrick Bordeleau sur un contrat de trois saison.

L'athlète de 31 ans se décrit comme un joueur intense et très physique. « Je donne des mises en échec percutantes, car je possède un bon coup de patin. Je suis assez mobile pour un grand bonhomme. C'est sûr que je suis capable de me défendre. Je suis capable de me battre, c'est certain, mais je ne suis pas ici pour me battre, ni pour faire un show de cirque. Je ne suis pas là pour me battre dès la mise au jeu pour faire plaisir à l'autre joueur ou à certains partisans. Je suis ici pour gagner », déclare celui qui a été choisi en quatrième ronde, le 114e au total en 2004.

Le nouveau joueur a été présenté aux médias ainsi qu'aux partisans vendredi matin, lors d'une conférence de presse qui a eu lieu à la Cage, brasserie sportive de Saint-Saint-Georges.

Plus de détails à venir