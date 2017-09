Éliot Grondin se qualifie pour la phase finale de la Coupe du Monde de snowboard cross

Le planchiste Éliot Grondin s'est qualifié parmi les 48 premiers à la Coupe du Monde de snowboard cross qui a lieu en fin de semaine en Argentine.

Fort de sa 41e place, le Mariverain prendra part aux courses à six contre six. Il est le plus jeune athlète à participer à cette étape.

Lors de la première vague de qualification, le jeune homme de 16 ans a réalisé le 34e meilleur temps, le 2e parmi les Canadiens. Il a toutefois reculé de quelques places lors de la deuxième vague, n'ayant pas réussi à améliorer son temps, ce qui lui a valu le 41e rang. « À 16 ans seulement, il participera aux courses à six contre six, c'est malade. Il peut croire en ses rêves, c'est officiel », s'est exclamée sa mère, Mélanie Turcotte, qui a contacté EnBeauce.com par courriel.

Éliot sera de retour sur les pistes demain. Il fera partie de la deuxième vague en compagnie de son compatriote canadien, Kevin Hill.