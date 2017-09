Une chaude lutte à prévoir entre Côté et Charland pour le championnat du Nascar Late Model

Le premier champion de la série Nascar Late Model sera couronné le 16 septembre à l'Autodrome Chaudière de Vallée-Jonction. Le programme s'amorcera à 16h.

Le pilote Steve Côté, qui possède une avance de 13 points sur son plus proche rival, Samuel Charland, tentera de conserver le premier rang lors de ce programme qui comporte deux courses de 75 tours de cette série. En effet, l'épreuve du 5 août, qui n'avait pu être disputée, a été reportée à ce samedi. Rappelons qu'une victoire peut rapporter jusqu'à 41 points.

Côté et Charland se sont livré une chaude lutte toute la saison. Chacun est monté sur le podium à huit reprises, dont quatre fois sur la plus haute marche. La seule différence se situe au niveau des tops 5. Côté y a figuré au cours des neuf épreuves de la série disputées jusqu'ici, alors que Charland y a été exclu à une reprise.

De plus, l'ancien champion ACT et meneur actuel de la série Pinty's, Alex Labbé, sera également en piste. La direction de l'Autodrome Chaudière s'attend également à ce que d'autres coureurs de cette série prennent part à l'événement.

En plus du Nascar Late Model, les séries Nascar Semi-Pro (25 tours), Compact Élite (25 tours) et Compact Amateur (40 tours), ainsi que les Vintage (2x 25 tours), Sling Shot junior (20 tours) et Sling Shot senior (20 tours) seront en action.