Deux victoires pour les Patriotes de la polyvalente Bélanger

Les équipes de football juvénile et cadet des Patriotes de la polyvalente Bélanger ont toutes deux remporté leur match de la fin de semaine.

Dans un premier temps, la formation juvénile est revenue de l'arrière en fin de rencontre pour l'emporter 26 à 17. Tirant de l'arrière 17 à 13 avec trois minutes à faire au quatrième quart, les Patriotes ont traversé le terrain et inscrit un touché sur une course du quart-arrière, Jacob Gosselin. Un autre majeur, cette fois inscrit par la défensive a concrétisé la victoire.

Cette dernière a connu une excellente deuxième demie, n'accordant qu'une vingtaine de verges à l'offensive adverse selon l'entraîneur beauceron, Jimmy Boulet. Le joueur de ligne défensive, Frédérik Turcotte s'est notamment illustré avec plusieurs plaqués pour des pertes de terrain alors que les secondeurs, Nathan Roy et Michaël Chamberland, ont réalisé une dizaine de plaqués chacun.

« Je suis vraiment fier du caractère qu'ont démontré nos joueurs. C'était un match physique et on a dû composer avec quelques blessures à des joueurs clés. On s'est battu jusqu'à la fin pour aller voler un match en tant que visiteurs », mentionne M. Boulet.

La prochaine partie des Patriotes aura lieu le 22 septembre contre le Summum à Coaticook. Ils lutteront pour le premier rang.

Pour ce qui est de l'équipe cadette, celle-ci a dominé son adversaire, les Béliers de Lac-Mégantic, 50 à 26 à leur première sortie de la saison.

Les Beaucerons ont inscrit deux touchés dès leurs deux premières possessions du ballon, inscrits par Maxime Breton et Benoît Thibodeau, tout en repoussant l'offensive adverse tout au long de la première demie. La marque était alors de 22 à 0.

Le quart-arrière, Steven Poirier, et le receveur, Benoît Thibodeau, ont poursuivi leur travail en deuxième demie, réalisant plusieurs longs jeux. Ce dernier a terminé la rencontre avec trois touchés, alors que le porteur de ballon, Maxime Breton, en a réussi quatre.

« Je suis extrêmement fier du caractère de mes joueurs. Nous Nous sommes que 18 joueurs et nous affrontions une équipe plus nombreuse et beaucoup plus imposante que nous. Nos joueurs ont démontré une belle combativité et un désir de vaincre tout au long du match », mentionne l'entraîneur.

Les Patriotes cadets affronteront l'équipe de la polyvalente Hyacinthe-Delorme sur le terrain de la polyvalente Bélanger le 17 septembre prochain.