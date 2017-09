Le Cléri sport s'incline contre Québec au 3e match de la demi-finale

Le Cléri sport a affronté les Capitales de Québec lors du mardi 12 septembre dernier. Le match a été disputé au Centre sportif Lacroix-Dutil de Saint-Georges, à 20 h 30, et s'est soldé par une victoire de Québec au compte de 4 à 2.

Il s'agissait du troisième match de la demi-finale sur cinq joué par l'équipe beauceronne contre ses adversaires de Québec.

En début de match, le Cléri sport, avec trois coureurs sur les buts et aucun retrait, a réussi à inscrire un point et à ainsi prendre les devants 1 à 0 en première manche.

Québec a ensuite égalisé la marque en deuxième manche, pour enfin ajouter deux points grâce à un coup de circuit en cinquième manche.

L'équipe beauceronne a elle aussi ajouté un point de son côté en cinquième manche, mais n'a pas été en mesure d'en faire davantage et s'est donc inclinée par la marque de 4 à 2.

Le Cléri sport n'a frappé que quatre coups sûrs contre David Grondin, qui fut très fort avec huit retraits au bâton. Guillaume Mathieu, quant à lui, a bien fait avec deux coups sûrs, un point marqué et un point produit. Finalement, Yanick Lachance a lancé un match complet en accordant quatre points sur huit coups sûr et six retraits au bâton.

Rappelons que les joueurs beaucerons avaient gagné au compte de 7 à 2 lors du premier match de cette série demi-finale, disputé à Saint-Georges, et qu'ils s'étaient incliné par la marque de 8 à 3 au parc de Duberger à Québec lors du mardi 5 septembre dernier.

Le Cléri sport devra donc remporter ses deux prochains matchs contre les Capitales de Québec, qui seront disputés lors des 14 et 16 septembre prochains, afin de passer en finale.

Précisons que le cinquième match, s'il y a lieu, sera disputé au Centre sportif Lacroix-Dutil de Saint-Georges lors du samedi 16 septembre à 20 h 30.