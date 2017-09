La Zacharoise Jolyane Larivière fait partie du Vert et Or de l'UdeS

Originaire de Saint-Zacharie, l'ancienne joueuse de volleyball des Condors du Cégep Beauce-Appalaches, Jolyane Larivière, s'est taillé une place au sein de l'équipe du Vert et Or de l'Université de Sherbrooke (UdeS).

Jolyane Larivière fait partie des seize joueuses retenues par l’équipe qui évolue en première division du circuit universitaire québécois.

La Zacharoise a fait partie de l'équipe de volleyball de Condors pendant deux saisons. En 2015-2016, elle a été élue sur l’équipe d’étoiles et a aidé sa formation à remporter l’argent au Championnat provincial.

La saison dernière, elle a été proclamée joueuse la plus utile de la Division Québec-Chaudière-Appalaches. « Ma première saison avec les Condors a été l’une de mes plus belles expériences en volleyball », explique Jolyane Larivière. « J’ai adoré mes deux ans avec l’équipe », ajoute-t-elle.

Se tailler une place à Sherbrooke

La diplômée en soins infirmiers n’a pas lésiné sur les moyens afin de percer l’alignement du Vert et Or. « J’ai mis beaucoup d’efforts sur l’entrainement physique et la nutrition au cours de l’été. C’est avec beaucoup de fierté que je porterai les couleurs verte et jaune de l’Université de Sherbrooke, les mêmes que j’ai portées avec les Condors », précise-t-elle.

Jolyane Larivière a franchi toutes les étapes du réseau de développement du volleyball en Beauce. Elle a évolué durant quatre ans au sein du club civil des Condors de Chaudière-Appalaches et a fait partie du programme Sport-Études de l’École secondaire Veilleux de Saint-Joseph. Elle a aussi participé aux Jeux du Québec en 2010.

Reconnaissante envers l'organisation des Condors

Jolyane Larivière se voit reconnaissante envers l’organisation des Condors et les gens qui l’ont aidée à développer son talent.

« Jolyane est une joueuse avec un fort caractère, de belles qualités athlétiques et une éthique de travail rigoureuse », mentionne l’entraîneure des Condors, Mélissa Vachon. « Elle a pris beaucoup de maturité durant son parcours collégial chez nous et mérite amplement sa place avec le Vert et Or », ajoute-t-elle.

Rappelons que trois autres ex-joueuses de l’équipe des Condors, Ilary Tanguay-Morin, Dominique Marcoux et Lisa-Marie Vachon, ont fait leur place, la saison dernière, avec l’équipe des Patriotes de l’Université du Québec à Trois-Rivières, qui a remporté le championnat de la Division 2 du circuit universitaire sans perdre un seul match.

La saison de volleyball du Vert et Or de l'Université de Sherbrooke débutera lors du dimanche 22 octobre prochain.