La 5e édition de la course BeauceRUN Duvaltex est lancée à St-Georges

Voir la galerie de photos

La Corporation du Grand Prix Cycliste de Beauce, en collaboration avec la ville de Saint-Georges, a annoncé cet après-midi la tenue de la 5e édition de la course BeauceRUN Duvaltex, qui aura lieu lors du samedi 30 septembre prochain. Pour l'occasion, les nouveautés que comportera l'événement de cette année ont entre autres été présentées pendant la conférence de presse.

À lire également : L’événement de course à pied La Beauce RUN VICTOR aura lieu à Saint-Georges le 3 octobre prochain (2015)

Ce rendez-vous automnal pour les adeptes de course à pied, qui rejoint une clientèle non seulement locale, mais également régionale, est présenté pour une cinquième édition cette année et pour une troisième année consécutive avec Duvaltex en tant que partenaire principal de l'événement. Précisons que l'entreprise a été associée à la BeauceRUN sous le nom de Victor lors des deux premières années.

« La marche, la course à pied, c'est quelque chose qui est accessible à la majorité des gens », a lancé le vice-président des ressources humaines chez Duvaltex, Hugo Proulx. « Promouvoir l'activité physique est quelque chose qui a toujours fait partie des priorités de l'organisation et ce, depuis longtemps », a-t-il renchéri.

Parcours



Ce sont quelque 1000 adeptes de la course à pied de tous les niveaux qui s'élanceront sur des parcours de 2, 5, 10 et 21,2 kilomètres à Saint-Georges à la fin du mois.

« Les participants auront droit cette année à un heureux mélange de nature et d'urbanité, sur des tracés qui parcourront une variété de paysages sur le territoire de la ville, avec notamment une longue section traversant le Parc des Sept-Chutes pour les coureurs du 10 km et du demi-marathon », de mentionner le directeur général de la Corporation du Grand Prix cycliste de Beauce et responsable de l'événement, Francis Rancourt.

Les participants du 5 km auront droit à un parcours également renouvelé aux abords de la rivière Chaudière, dans le secteur du domaine de la Seigneurie.

Pour les plus jeunes, la journée se couronnera par la course des super-héros à 15 h, une course de 2 kilomètres où peuvent courir ensemble petits et grands.

« La Ville est très fière de s'associer à un événement comme la BeauceRUN, qui réunit toute la famille ; on le voit entre autres avec la course des super-héros où les parents courent avec les enfants », a mentionné le directeur du Secrétariat général et greffier de la Ville de Saint-Georges, Jean McCollough, lors de la conférence de presse de cet après-midi.

L'univers Woodoliparc sur place

Comme nouveauté cette année, le site sera animé grâce à la collaboration de Woodoliparc. Les dinosaures de Vol 315, les lutins de la zone Frima ainsi des princesses et super-héros de l'univers Woodoliparc seront sur place pour divertir les petits et les grands avec plusieurs activités ludiques.

Comme par les années passées, chaque participant se verra remettre un chandail aux couleurs de l'événement et une médaille attestant de sa participation.

Une fois toutes les épreuves sportives complétées, les coureurs adultes seront conviés à un 5 à 7 d'après-course avec une consommation gratuite, pour échanger avec les autres athlètes et célébrer les victoires personnelles.

Pour s'inscrire

L'inscription, les parcours et tous les détails de l'événement ont disponibles en ligne à l'adresse www.beaucerun.com. Pour obtenir davantage d'informations ou pour participer en tant que bénévole, il est possible de rejoindre l'organisation par téléphone au 418-227-5894 ou encore par courriel à info@tourdebeauce.com.

Rappelons que l'organisation du Tour de Beauce présente une course à pied dans la région depuis 2013. « Il y a eu dans le passé un besoin pour une course à pied à Saint-Georges », a expliqué le directeur général de la Corporation du Grand Prix cycliste de Beauce, Francis Rancourt. « [La tenue de cette activité représente] le retour d'un événement de course à pied après environ 25 ans dans le paysage beauceron. L'organisation du Tour de Beauce qui, au début des années 2000, s'est mis à diversifier ses événements, a pris la BeauceRUN en main pour en faire ce qu'elle est aujourd'hui », a-t-il ajouté.

Il est possible d'en apprendre davantage sur les parcours proposés aux coureurs de cette cinquième édition en visionnant la vidéo ci-dessus, dans laquelle prend la parole Francis Rancourt, directeur général de la Corporation du Grand Prix cycliste de Beauce et responsable de l'événement.