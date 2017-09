L'équipe U14F-A de l'Ascalon remporte les séries finales de la LSQM

Le samedi 9 septembre dernier, les équipes juvéniles de la Ligue de soccer Québec Métropolitain ont pris part aux finales des séries au stade Chauveau de Québec. Deux équipes de l'Ascalon y représentaient la Beauce, l'U14F-A et l'U15F-A. Dans la catégorie U14, l'équipe georgienne a remporté la finale par la marque de 4 à 3 au terme d'un match haletant contre l'équipe Royal Beauport.

Parmi les joueuses ayant marqué un but au cours de la rencontre, on compte Marika Pelletier, Janie Larivière et Clara Génier (2 buts). En plus d'avoir obtenu le titre de championne de la saison régulière, les Beauceronnes obtiennent ainsi le titre de championnes des séries de la LSQM.

Du côté des U15F, l'Ascalon est parvenu à obtenir la médaille d'argent en échouant face à la formation de l'Évolution Lévis, au terme d'un match très disputé remporté 1 à 0 par les joueuses lévisiennes.

À noter que ces deux formations de l'Ascalon seront les équipes représentantes de l'Association régionale de soccer de Québec (ARSQ) pour la Coupe des Grands A qui se tiendra durant la prochaine fin de semaine.