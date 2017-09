Baseball : le Cléri sport de Beauce passe en finale

Le Cléri sport de Beauce recevait les Capitales de Québec au Centre sportif Lacroix-Dutil de Saint-Georges lors du samedi 16 septembre dernier. Avec une série demi-finale étant à égalité 2 à 2, les équipes se rencontraient hier soir afin de disputer le match décisif de cette série de la ligue de baseball Junior AA.

Pour l’occasion, Québec retournait le gaucher David Grondin sur la butte, celui-ci ayant profité de seulement quatre jours de repos. Ce joueur avait remporté les deux victoires de cette série contre le Cléri sport. Grondin fut encore une fois magistral n’allouant qu'un point mérité en sept manches lancées, mais sa défensive a ouvert la porte au Cléri sport en septième manche.

Avec Québec en avance au compte de 2 à 1, Maxime Lepage, au deuxième but, a effectué deux retraits en fin de septième manche, Maxime Maheux a quant à lui soulevé un haut ballon à l’avant-champ, qui semblait bien signifier la fin de la saison du Cléri sport. Sur la frappe, le joueur du deuxième but a perdu la balle des yeux et celle-ci est tombée à quelque mètres. Maxime Lepage, qui était en course du deuxième but étant donné qu’il y avait deux retraits, a pu croiser le marbre pour créer l’égalité avant que le jeu ne se fasse au marbre. C'est alors que le pointage est devenu à égalité, 2 à 2, et que les deux équipes se sont préparées pour une prolongation.

Jonathan Dulac, sur la butte, fut sans pitié pour les frappeurs de Québec samedi soir, lorsqu'il a fait un total de trois retraits au bâton en début de huitième manche. En fin de huitième manche, Andy Gosselin et Steven Tardif ont d’abord reçu des buts sur balles. Gabriel Perreault, de son côté, est ensuite celui qui a propulsé le Cléri sport en finale en frappant la balle au champ gauche pour pousser Gosselin au marbre et ainsi remporter la victoire.

Gabriel Perreault, qui agissait comme partant pour le Cléri sport, a accordé deux points en espaçant huit coups sûrs, trois buts sur balle et six retraits au bâton. Jonathan Dulac s’est quant à lui mérité la victoire en lançant trois manches, en ne donnant aucun point et en retirant cinq frappeurs sur des prises.

En attaque, Maxime Maheux a frappé deux coups sûrs, alors que Maxime Lepage a frappé deux coups sûrs en plus de marquer le point égalisateur et de produire le premier point pour le Cléri sport. Lepage a également sauvé la mise avec un superbe jeu défensif au deuxième but en septième manche.

Rappelons que, pendant cette série demi-finale, les joueurs beaucerons avaient gagné au compte de 7 à 2 lors de leur premier match disputé le samedi 2 septembre, qu'ils s'étaient par la suite inclinés par la marque de 8 à 3 lors du mardi 5 septembre, par la marque de 4 à 2 lors du mardi 12 septembre, et qu'ils avaient finalement remporté au compte de 14 à 2 et de 3 à 2 contre les Capitales de Québec lors des jeudi et samedi 14 et 16 septembre derniers.

Le Cléri sport, dans une reprise de la finale de la saison dernière, visitera donc le CRSA de Cap-Rouge et Saint-Augustin en finale lors du mardi 19 septembre prochain au Parc Champigny de Sainte-Foy, dès 20 h. L'équipe beauceronne entreprendra alors la finale 4 de 7, et reviendra au Centre sportif Lacroix-Dutil lors du jeudi 21 septembre pour le deuxième match de cette série.