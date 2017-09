Deux en deux pour les Dragons de la polyvalente de Saint-Georges

Les Dragons Juvénile de la polyvalente de Saint-Georges ont affronté les Vikings de l'École secondaire Les Etchemins lors du samedi 16 septembre dernier, à Charny. Ils ont remporté ce match au compte de 40 à 0. Il s'agit de leur deuxième match gagné en autant de sorties.

C’est la défensive des Dragons qui a rapidement donné le ton au match et qui a inscrit les premiers points au tableau pour les Beaucerons samedi soir.

Alexandre Bouffard a d'abord intercepté une passe qu’il a ramené dans la zone des buts adverse sur une distance d’environ 50 verges. Edward Poulin a ensuite capté une passe de touché pour doubler l’avance des Dragons. Ce dernier a enfin porté la marque à 17-0 en réussissant une botté de placement.

Avec environ cinq minutes à faire avant la mi-temps, Jason Grenier a inscrit à son tour un touché, suivi d’Olivier Bureau sur le tout dernier jeu de la demie. À la mi-temps, le pointage était donc de 31 à 0 pour les Dragons Juvénile.

La deuxième demie a été disputée en temps continu, afin que le match se termine assez tôt. Lors de cette deuxième demie, Alexandre Bouffard a eu l’occasion de réaliser une autre importante interception, qu’il a cette fois-ci ramenée sur environ 85 verges. Alexy Veilleux n’a ensuite eu qu’à franchir cinq verges pour traverser la zone des buts sur le jeu suivant.

Les Dragons ont fait jouer plusieurs recrues en deuxième demie et ont ainsi réussi à bloquer les tentatives des Vikings de s’inscrire au pointage. Vers la fin du match, les Vikings ont accordé un touché de sûreté, pour ajouter deux autres points aux Dragons. L'équipe beauceronne a finalement remporté ce match au compte de 40 à 0.

Au cours de ce match, le quart-arrière Justin Quirion a trouvé preneur de 8 de ses 12 passes lancées, pour un total de 129 verges. Le porteur Jason Grenier a quant à lui couru un total de 106 verges. Le demi-défensif Charles Fortier a cumulé 6 plaqués, dont 1 sac du quart et 1 pour perte, en plus de rabattre 2 passes adverses. De son côté, le secondeur Jamyson Goudreau était présent sur 6 plaqués, dont 2 avec aide et 1 pour perte.

« Ce fut une douce revanche après notre défaite contre eux l’an dernier », a expliqué l’entraîneur-chef des Dragons, Carl Dallaire, après la partie. « On peut dire que ce fut un match à sens unique. En s’inscrivant au pointage en début de match, notre défensive a diminué la pression pour notre offensive, qui pour sa part a tout de même inscrit trois touchés et un placement en première demie. Les unités spéciales ont également bien joué », a-t-il ajouté.