L'équipe U14F-A de l'Ascalon remporte la Coupe des Grands A

Regroupant les meilleures équipes des catégories de 13 à 16 ans de la saison régulière provenant des associations régionales de l'Estrie, de la Mauricie, de Québec, de Richelieu-Yamaska, de Rive-Sud et du Sud-Ouest, la Coupe des Grands A a été remportée le samedi 16 septembre dernier par l'équipe U14F-A de l'Ascalon. L'équipe beauceronne obtient ainsi les trois titres de la saison estivale 2017, une première pour Saint-Georges.

Deux formations féminines de l'Ascalon ont pris part à la compétition en fin de semaine, les formations U14 et U15, qui représentaient l'Association régionale de soccer de Québec (ARSQ). Ayant déjà obtenu les titres de championne de la saison régulière et de championne des séries finales LSQM durant l'été, la formation U14F a affronté l'équipe de Sherbrooke en demi-finale, battue 5-1 grâce à des buts de Clara Génier, Marika Pelletier et Janie Larivière.

Les Beauceronnes ont par la suite remporté la finale face à la formation de Rousillon Sainte-Catherine CSR au terme d'un match chaudement disputé. L'équipe de St-Georges est parvenue à s'imposer par la marque de 3-1, grâce aux buts de Léa McCollough, Clara Génier et Janie Larivière.

De son côté, l'équipe U15F s'est inclinée devant la formation de Varennes Saint-Amable avec un score de 2-1. L'Association de soccer mineur de Saint-Georges et l'équipe technique de l'Ascalon ont tenu à féliciter les deux formations pour leur parcours exceptionnel durant l'été.