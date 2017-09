Un accident contraint Raphaël Lessard à l'abandon en fin de semaine dans l'Ohio

Le pilote beauceron de Saint-Joseph-de-Beauce, au départ du Glass City 200 le 16 septembre dernier, au Toledo Speedway, dans l'Ohio, a été confronté à un accident de piste dès le dixième tour qui l'a contraint à l'abandon.

Ayant signé le 4e chrono lors de la séance de qualification plus tôt dans la journée, le pilote de 16 ans a vu ses chances d'accéder sur le podium s'effondrer au 10e tour en raison d'un accrochage survenu entre Dalton Armstrong et Tristan Van Wieringen. Arrachant son pare-choc avant et l'aile de sa voiture à cette occasion, Raphaël a dû rentrer aux puits pour que l'équipe effectue les réparations nécessaires.

Après un retour en piste, la voiture ne fonctionnait pas au mieux et au 73e tour, le pilote du programme de développement de Toyota a été contraint à l'abandon, ne voulant pas risquer d'abîmer sa voiture davantage. Malgré seulement 73 tours effectués, le Beauceron est parvenu à terminer au 13e rang sur un total de 22 pilotes.

« Je suis certain qu'on aurait pu terminer dans le Top 3 car ça allait très bien au début. Je préservais bien mes pneus et j'effectuais une bonne remontée. C'était ma première fois à cette piste qui est très spéciale, donc signer le 4e temps en qualification m'a étonné, mais je sentais que je m'améliorais à chaque tour. Il n'y a rien qu'on aurait pu faire d'autre. On va continuer à travailler fort », a réagi le pilote de 16 ans.

Sa prochaine course se déroulera le 23 septembre prochain dans la série SSS au 5 Flags Speedway de Pensacola, en Floride.